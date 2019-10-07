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Мэрия Кракова заявила о готовности провести Европейские игры—2023

Мэрия Кракова заявила о готовности провести Европейские игры—2023
Другие / Прочие виды спорта 0

Муниципалитет Кракова и Малопольское воеводство считают, что готовы принять Европейские игры—2023. Об этом сообщает пресс-служба Европейских национальных комитетов (EOC).

Ранее мэр Кракова Яцек Майхровский заявлял, что отсутвие финансирования может побудить город отказаться от проведения международных соревнований. Теперь же ситуация изменилась.

«Краков обладает ресурсами и опытом для организации крупных мероприятий. Проведение Европейских игр — это прекрасная возможность для продвижения престижа региона и улучшения спортивных сооружений, транспорта и инфраструктуры города в целом. Мы постараемся максимально использовать эту возможность», — заявил Майхровский.

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