Ганус: России войну в фармакологии не выиграть

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус выразил уверенность в том, что российским спортсменам не нужен допинг для достижения высоких результатов.

«В последнее время это доказано во многих видах спорта, где у нас улучшаются результаты. Например, в таких медалеёмких, как плавание и гребля. Своим достойным выступлением на чемпионате мира это доказывают легкоатлеты, которым ещё предстоит тяжёлый путь возвращения в мировую систему. Мы уже прошли это на примере Паралимпийского комитета России, после восстановления которого наши спортсмены в обязательном порядке сдавали по три пробы за соревнование, а затем полгода сдавали по две. Вероятно, такой фильтр предстоит и легкоатлетам. Но только так мы полностью восстановим доверие. И сможем достойно выступать.

Многие говорят, что в этом нет смысла, так как спорт — это война фармакологических компаний. Даже если это так, то что? Россия не является передовой страной в фармобеспечении. Нам не выиграть эту войну, но в неё и не надо вступать. Мы сильны и без этого. Тем более спорт не для того пропагандирует здоровый образ жизни, чтобы с детства пичкать атлетов всякими веществами, которые ещё могут нанести вред здоровью.

Владимир Путин уже не раз заявлял о нулевой толерантности нашей страны к допингу. Я верю, что мы можем последовательно осуществить миссию борьбы с этим явлением и преодолеть все имеющиеся трудности, нужно объединить наши усилия в единый фронт борьбы с допингом. Для побед нам нужны только вера и воля", — цитируют Гануса «Известия».

В конце сентября Всемирное антидопинговое агентство начало рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА. Причиной этого стало обнаружение несоответствий между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.