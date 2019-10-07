Худайбериева: для эффекта «вау» можно ещё больше раскрепощаться

Российская фигуристка Елизавета Худайбериева прокомментировала дебют пары с Андреем Филатовым. Танцоры выиграли этап юниорского Гран-при в Италии.
«Было очень трудное межсезонье, но мы не стали скатываться в привычном понимании этого слова. Буквально в первый день собрали секцию твизлов, на второй день уже придумали и отрабатывали поддержки на полу, обдумали вращение с Андреем Депутатом.
В общем, быстро набрали элементы, дали понять тренерам, что вот, мы готовы, у нас всё есть, и через неделю начали ставить произвольный танец, а ещё через неделю он уже был готов. Мы не стали скатываться, мы стали сразу прогрессировать, если это можно так назвать.
На первом этапе Гран-при у нас была очень серьёзная борьба за лидерство, за победу. И для меня это был тяжёлый опыт в моральном плане. Было немного страшно возвращаться. Очень хотелось, но был страх подвести тренеров, Андрея, не оправдать чьих-то надежд.
В Риге был наш первый совместный старт, много людей ждали нашего выхода, очень много людей поддерживали, хотелось доказать, что мы сильные духом и работяги, доказать тем, кто не верил в наш совместный успех.
В день произвольного танца меня вообще колошматило в разные стороны. Я очень переживала. Но в итоге мы выдали отличный произвольный танец. Хотя, наверное, никто такого не ожидал, даже мы. А на втором этапе боролись со своими нервами. Получилось, как мне кажется, неплохо.
Нужно отработать техническую сторону программ, потому что полетели уровни в Энье. Но в основном будем сами работать над представлением программ. Я вижу, что для эффекта «вау» можно ещё больше раскрепощаться и раскатывать оба танца, поэтому будем работать», – цитирует Худайбериеву официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
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