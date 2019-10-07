Россиянка Калинина заняла второе место на Кубке мира по кайтбордингу

В Кальяри (Италия) завершился заключительный этап Кубка мира по кайтбордингу в дисциплине «Формула кайт».



Лучший результат среди россиян показала спортсменка Академии парусного спорта Елена Калинина — она остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место, однако это позволило ей подняться на второе место в общем зачёте всей серии. Главная конкурентка Елены в борьбе за серебро Кубка мира Кирстин О’Брайан (США) провалила этап в Кальяри, финишировав лишь 13-й.



Напомним, что спортсменка Академии парусного спорта была третьей в Гиззерии, второй в Вэйфане, третьей в Пинтане и четвёртой в Кальяри. Более стабильно выступила лишь недосягаемая для конкуренток американка Даниэла Мороз, выигравшая все четыре этапа и ставшая абсолютной чемпионкой.



В мужском зачёте весь пьедестал заняли представители Франции. Золотая медаль у Акселя Мазелла, серебро завоевал Нико Парльер, а бронза досталась Максиму Ночеру.