Россиянка Калинина заняла второе место на Кубке мира по кайтбордингу

В Кальяри (Италия) завершился заключительный этап Кубка мира по кайтбордингу в дисциплине «Формула кайт».
Лучший результат среди россиян показала спортсменка Академии парусного спорта Елена Калинина — она остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место, однако это позволило ей подняться на второе место в общем зачёте всей серии. Главная конкурентка Елены в борьбе за серебро Кубка мира Кирстин О’Брайан (США) провалила этап в Кальяри, финишировав лишь 13-й.
Напомним, что спортсменка Академии парусного спорта была третьей в Гиззерии, второй в Вэйфане, третьей в Пинтане и четвёртой в Кальяри. Более стабильно выступила лишь недосягаемая для конкуренток американка Даниэла Мороз, выигравшая все четыре этапа и ставшая абсолютной чемпионкой.
В мужском зачёте весь пьедестал заняли представители Франции. Золотая медаль у Акселя Мазелла, серебро завоевал Нико Парльер, а бронза досталась Максиму Ночеру.
- 7 октября 2019
-
15:22
-
15:07
-
14:36
-
14:26
-
14:06
-
14:01
-
13:39
-
13:24
-
13:18
-
12:34
-
12:23
-
11:44
-
11:33
-
11:23
-
11:16
-
10:54
-
10:24
-
10:24
-
10:06
-
09:19
-
01:04
-
00:28
- 6 октября 2019
-
23:49
-
23:30
-
23:03
-
22:00
-
21:49
-
21:03
-
20:00
-
19:00
-
18:52
-
18:28
-
18:05
-
17:58
-
17:43