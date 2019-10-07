Мизинов — о серебре ЧМ: условия были нереально тяжёлые, но о сходе даже не думал

Россиянин Василий Мизинов, ставший серебряным призёром чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе в ходьбе на 20 км, прокомментировал условия, в которых проходили соревнования. Старт был дан в 23:30, но, несмотря на ночное время, на улице была 30-градусная жара и повышенная влажность.



«Дистанция была тяжёлой настолько, что я не знаю. Мы готовились к таким условиям морально: бороться до конца, не сходить, не сдаваться, терпеть. Условия были нереально тяжёлые, но мы справились с этим. Я ни на каком километре не думал, что сойду, такого и в мыслях не было.



После финиша силы заново появились, было неопознанное ощущение — не знаю, что это. Ночью не мог спать, но состояние было обычным — мышцы болели как обычно», — цитирует Мизинова ТАСС.

Мизинов — о ходьбе на 20 км на ЧМ в Дохе: думаешь о том, как бы дожить