Сотникова — Путину: с днём рождения, мистер Президент

Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова поздравила с днём рождения президента России Владимира Путина. Главе государства сегодня, 7 октября, исполнилось 67 лет.

«С днём рождения, мистер Президент», — написала Сотникова.

Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой.

На минувшей неделе появилась информация, что Аделина стала жертвой мошенничества. Спортсменка через «Инстаграм» обратилась за помощью к гадалке, заплатив ей 2 млн рублей. После получения денег гадалка перестала выходить на связь.

Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16.