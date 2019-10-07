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Тренер фигуристки Медведевой посетила матч с участием «Барселоны»

Тренер фигуристки Медведевой посетила матч с участием «Барселоны»
Другие / Фигурное катание 0

Трейси Уилсон, тренер двукратной чемпионки мира россиянки Евгении Медведевой, опубликовала в «Инстаграме» фотографию со стадиона «Камп Ноу».

Ранее на этой арене прошёл матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Севильей». Каталонский клуб одержал победу со счётом 4:0.

«Барса» — лучшая», — написала Уилсон.

5 октября Медведева одержала победу на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай). Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Третий результат на соревнованиях продемонстрировала Лим Ын Су из Южной Кореи.

Следующим турниром Медведевой станет этап Гран-при в Канаде, который пройдёт с 25 по 27 октября.

Запись доступна на странице Уилсон в «Инстаграме».

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