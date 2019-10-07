Данные российских легкоатлетов из Московской лаборатории проверят к ноябрю

Председатель Независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) Дэвид Хоумен рассчитывает, что проверка информации о российских легкоатлетах из Московской лаборатории может быть завершена в ноябре, к заседанию совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Полученный AIU в июне пакет данных от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) содержит 110 тыс. файлов, а также включает все исходные необработанные данные анализа проб. Планировалось, что AIU представит результат проверки полученных данных к заседанию совета IAAF в Дохе, которое прошло 23 сентября, однако в связи с начавшимся расследованием сроки были перенесены.

«Мы всё ещё ведём проверку. Обработана ли половина? Я не могу ответить на этот вопрос, это работа, которая продолжалась изо дня в день, пока сложно сказать, когда она закончится. К следующему заседанию совета IAAF в ноябре AIU сделает всё возможное, чтобы предоставить необходимую информацию рабочей группе. Мы бы хотели надеяться, что эта работа сможет быть завершена, и мы будем делать всё возможное. Надеюсь, что мы это сделаем, но не исключаем, что не успеем», — приводит слова Хоумена ТАСС.

Председатель AIU подчеркнул, что благодаря обратной связи со специалистами ВАДА в ходе проверки не используется неверная информация, которая была изменена в базе данных Московской лаборатории.

«Никто не собирается использовать информацию, которая может быть неверной, это было бы неправильно», — сказал Хоумен.