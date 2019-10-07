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Семь международных федераций передали антидопинговые вопросы в новый отдел CAS

Семь международных федераций передали антидопинговые вопросы в новый отдел CAS
Другие / Прочие виды спорта 0

Семь международных спортивных федераций подписали соглашение о сотрудничестве с антидопинговым отделом (ADD) Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает Inside the Games.

Среди передавших ADD свои антидопинговые вопросы Международный союз триатлона (ITU), Международная федерация лыжного спорта (FIS), Международная федерация стрельбы из лука (WA), Международная федерация гребли (FISA), Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF), Международная федерация санного спорта (FIL) и Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF). Согласно документу, подразделение займётся расследованиями нарушений антидопинговых правил в данных международных организациях.

Антидопинговый отдел CAS был создан для рассмотрения и принятия решений по антидопинговым делам. Ему делегированы полномочия от Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций. Решения органа применяются в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (WADC). Ранее подобные временные подразделения CAS создавались на время крупных мероприятий, в т. ч. Олимпийских игр. Здание штаб-квартиры ADD будет построено в Лозанне в 2021 году, пока эксперты располагаются во временных офисах.

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