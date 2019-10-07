«Максик, люблю тебя бесконечно». Волосожар поздравила Транькова с Днём рождения

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар эмоционально поздравила своего мужа Максима Транькова с 36-летием.
«Моя любовь, моя вселенная! С Днём рождения, любимый мой Максим Траньков. Сегодня мы празднуем твой День рождения в Канаде. С разницей во времени на пару дней праздник продлится точно. Поздравления все скажу лично, благо есть такая возможность!? А вот ваши поздравления Максу готовы принимать в любом виде! P.S. Максик, люблю тебя бесконечно!» — написала Волосожар в «Инстаграме».
Волосожар и Траньков начали выступать в паре в 2010 году. Помимо олимпийских медалей, они также являются чемпионами мира-2013, двукратными серебряными призёрами мирового первенства и четырёхкратными чемпионами Европы.
Запись доступна на странице Волосожар в «Инстаграме».
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