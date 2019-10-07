В Италии велогонщик умер после падения за 100 метров до финиша

Неудачное падение в 100 метрах от финиша привело к смерти 22-летнего велосипедиста-любителя в Италии, сообщает La Gazetta dello Sport. Джованни Яннелли, выступавший за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Пато, участвовал в гонке в округе Молино-деи-Торти (Алессандрия). Когда до финиша оставалось не более 100 метров, он отделился от группы и упал, ударившись головой о бетонный парапет.

После падения Яннелли был госпитализирован в больницу в Алессандрии в тяжёлом состоянии. Врачи удалили ему опухоль, которая образовалась на голове в результате падения, и ввели в искусственную кому. Молодой человек умер, не приходя в сознание, когда врачи пытались вывести его из комы.

Джованни был сыном адвоката по гражданским делам, вице-президента тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта Карло Яннелли, многолетнего организатора профессиональных Гран-при в Пато.