«Самый спортивный президент в мире». Путина поздравил Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. Главе государства сегодня, 7 октября, исполнилось 67 лет.

«С днём рождения, Владимир Владимирович, самый спортивный президент в мире! Сил вам и здоровья», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании и 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.

В настоящее время он руководит школой «Ангелы Плющенко», ставит шоу и принимает участие в показательных выступлениях.