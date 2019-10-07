«Самый спортивный президент в мире». Путина поздравил Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. Главе государства сегодня, 7 октября, исполнилось 67 лет.
«С днём рождения, Владимир Владимирович, самый спортивный президент в мире! Сил вам и здоровья», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании и 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.
В настоящее время он руководит школой «Ангелы Плющенко», ставит шоу и принимает участие в показательных выступлениях.
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