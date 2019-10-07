Фигурист Дмитриев рискует пропустить сезон

Российский фигурист Артур Дмитриев может пропустить сезон-2019/20 из-за проблем с восстановлением после различных травм, заявил тренер и отец спортсмена, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев-старший.

В минувшем сезоне 27-летний спортсмен стал девятым в чемпионате России. Перед началом межсезонья фигурист перенёс операцию на носу.

«Артур очень медленно восстанавливается, я его не тороплю, потому что его здоровье дороже. Очень аккуратно с ним работаю, он уже начал катать макеты программ, отдельно тренируем тройные и четверные прыжки, но говорить о какой-то внятной форме и соревнованиях пока рано. Есть вероятность, что он вообще пропустит сезон, загадывать тяжело.

У него была операция на носу, но сейчас нос его не беспокоит, сейчас он сталкивается с рядом маленьких травм: то колено заболело, то стопа, то две пары ботинок меняли и обе пары ломались. Очень тяжёлый вход в сезон, который мы не форсируем», — цитирует Дмитриева РИА «Новости».