12-летняя фигуристка Самоделкина исполнила тройной аксель на тренировке
12-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина выучила тройной аксель и успешно исполнила его без использования страховочной лонжи на тренировке. Видео прыжка выложил на своей странице в «Инстаграме» её тренер Сергей Давыдов.
В феврале 2019 года воспитанница школы ЦСКА Самоделкина прославилась тем, что обыграла на первенстве Москвы сразу четырёх учениц Этери Тутберидзе — Камилу Валиеву, Майю Хромых, Софью Акатьеву и Дарью Усачёву. Эти юные фигуристки занимаются в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70».
При этом журналистам Самоделкина заявила, что без четверных прыжков и тройного акселя в женском катании «делать сейчас нечего».
Тройной аксель на взрослом уровне из россиянок исполняет только Елизавета Туктамышева, пробует Алёна Косторная.
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