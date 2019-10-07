12-летняя фигуристка Самоделкина исполнила тройной аксель на тренировке

12-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина выучила тройной аксель и успешно исполнила его без использования страховочной лонжи на тренировке. Видео прыжка выложил на своей странице в «Инстаграме» её тренер Сергей Давыдов.

В феврале 2019 года воспитанница школы ЦСКА Самоделкина прославилась тем, что обыграла на первенстве Москвы сразу четырёх учениц Этери Тутберидзе — Камилу Валиеву, Майю Хромых, Софью Акатьеву и Дарью Усачёву. Эти юные фигуристки занимаются в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70».

При этом журналистам Самоделкина заявила, что без четверных прыжков и тройного акселя в женском катании «делать сейчас нечего».

Тройной аксель на взрослом уровне из россиянок исполняет только Елизавета Туктамышева, пробует Алёна Косторная.