Исинбаева — Путину: верю в вас и ваши возможности

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева поздравила с днём рождения президента России Владимира Путина. Главе государства сегодня, 7 октября, исполнилось 67 лет.

«Уважаемый Владимир Владимирович! С Днём рождения Вас! Крепкого здоровья, радости и достижения всех целей! Верю в Вас и Ваши возможности во всех сферах деятельности и направлениях!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елены Исинбаевой.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), трёхкратная чемпионка мира в прыжках с шестом в соревнованиях на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира — в соревнованиях в помещении. Елене принадлежит рекорд мира (5,06 м), который был установлен 28 августа 2009 года на пятом этапе «Золотой лиги» в Цюрихе.