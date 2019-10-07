Исинбаева — Путину: верю в вас и ваши возможности

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева поздравила с днём рождения президента России Владимира Путина. Главе государства сегодня, 7 октября, исполнилось 67 лет.
«Уважаемый Владимир Владимирович! С Днём рождения Вас! Крепкого здоровья, радости и достижения всех целей! Верю в Вас и Ваши возможности во всех сферах деятельности и направлениях!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), трёхкратная чемпионка мира в прыжках с шестом в соревнованиях на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира — в соревнованиях в помещении. Елене принадлежит рекорд мира (5,06 м), который был установлен 28 августа 2009 года на пятом этапе «Золотой лиги» в Цюрихе.
- 7 октября 2019
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