Трусова поблагодарила команду Европы за тёплые слова на Japan Open

Российская фигуристка Александра Трусова поблагодарила всех членов команды Европы за поддержку во время турнира Japan Open.
«Хочу поздравить Команду Европы с победой! Для меня это первое участие в турнире Japan Open. И мне очень хочется сказать спасибо всем членам нашей Команды — Алине Загитовой, Хавьеру Фернандесу и Денису Васильевсу — за помощь, поддержку и тёплые слова. Одним словом, это была Команда!» — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Трусова поблагодарила своих тренеров: «Огромное спасибо моим тренерам за их терпение, их доверие, за то, что они помогают мне становиться лучше!».
Фотографии доступны на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».
Победу команде Европы на Japan Open принесли произвольные программы Трусовой, исполнившей четыре четверных прыжка, и Загитовой.
- 7 октября 2019
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