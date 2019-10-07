Погорилая, не выступающая с 2017 года, сделала каскад из двух тройных прыжков

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала видео, на котором она исполняет каскад «тройной риттбергер-ойлер-тройной сальхов».

«Мотивация, «тройной риттбергер-ойлер-тройной сальхов» и тройной флип еще помню, остался тройной лутц», — написала Погорилая в «Инстаграме».

Погорилая также является серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года. Официально о завершении карьеры спортсменка пока не объявляла.

В июле 2018 года Погорилая вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского. Он выступал в танцах на льду в составе сборной Латвии.

Запись доступна на странице Погорилой в «Инстаграме».