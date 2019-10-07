Сидорова: спасибо, сезон 2019, ты был лучшим в моей жизни на данный момент

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова подвела итоги сезона-2019. На недавнем чемпионате мира в Дохе Сидорова впервые в карьере стала чемпионкой мира.

«Лицо человека, который наконец-то может просто сидеть в течение часа на песке и смотреть на закат, на море и не думать ни о чём.

Не думать о том, как каждое моё действие и каждая моя мысль, каждое сомнение может повлиять на чемпионат мира, не думать о том, что я должна успеть и не смотреть без конца в список дел в телефоне (хотя несколько пунктов там до сих пор остались). Просто быть и наслаждаться моментом.

Этот год был очень сложным, хоть и удачным: в подведении итогов у спортсменов обычно принято подсчитывать свои победы и результаты, но я не хочу — я на отдыхе.

Спасибо, сезон 2019, ты, несомненно, был лучшим в моей жизни на данный момент.

Привет, 2020, мне страшно, волнительно и так интересно от одного твоего названия», — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Анжелики Сидоровой.