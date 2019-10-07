Навка поздравила Путина с 67-летием

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с днём рождения президента России Владимира Путина. Главе государства сегодня, 7 октября, исполнилось 67 лет.

«С днём рождения, наш дорогой президент», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что Навка занимается постановкой ледового шоу «Спящая красавица». Роль главной героини исполнит олимпийская чемпионка 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в женском одиночном катании Алина Загитова.

Постановка Навки пройдёт 27 декабря. На ту же дату было намечено ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Золушка». Жена фигуриста Яна Рудковская заявила, что премьеру, вероятнее всего, придётся перенести на 28 декабря, «чтобы не ставить общих друзей в неудобное положение, кого же из нас выбрать».

Запись доступна на странице Навки в «Инстаграме».