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Китайский фигурист одновременно поднял двух человек, включая Медведеву

Китайский фигурист одновременно поднял двух человек, включая Медведеву
Другие / Фигурное катание 0

Китайский фигурист Цзинь Ян поделился в «Инстаграме» весёлыми фотографиями после показательных выступлений на турнире в Шанхае.

Спортмен поднял на руках двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и двукратного бронзового призёра чемпионатов мира в мужском одиночном катании Цзинь Бояна.

«Я сделал это», — такой подписью сопроводил фотографии Цзинь Ян.

Напомним, 5 октября Медведева одержала победу на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай). Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Третий результат на соревнованиях продемонстрировала Лим Ын Су из Южной Кореи.

Следующим турниром Медведевой станет этап Гран-при в Канаде, который будет проходить с 25 по 27 октября.

Запись доступна на странице Цзинь Яна в «Инстаграме».

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