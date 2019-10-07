Китайский фигурист одновременно поднял двух человек, включая Медведеву
Китайский фигурист Цзинь Ян поделился в «Инстаграме» весёлыми фотографиями после показательных выступлений на турнире в Шанхае.
Спортмен поднял на руках двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и двукратного бронзового призёра чемпионатов мира в мужском одиночном катании Цзинь Бояна.
«Я сделал это», — такой подписью сопроводил фотографии Цзинь Ян.
Напомним, 5 октября Медведева одержала победу на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай). Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Третий результат на соревнованиях продемонстрировала Лим Ын Су из Южной Кореи.
Следующим турниром Медведевой станет этап Гран-при в Канаде, который будет проходить с 25 по 27 октября.
Запись доступна на странице Цзинь Яна в «Инстаграме».
Тренер фигуристки Медведевой посетила матч с участием «Барселоны»
- 7 октября 2019
-
23:17
-
22:53
-
22:37
-
21:58
-
21:50
-
21:42
-
21:04
-
20:34
-
20:01
-
19:40
-
19:23
-
19:08
-
18:44
-
18:19
-
17:51
-
17:35
-
17:29
-
17:06
-
15:22
-
15:07
-
14:36
-
14:26
-
14:06
-
14:01
-
13:39
-
13:24
-
13:18
-
12:34
-
12:23
-
11:44
-
11:33
-
11:23
-
11:16
-
10:54
-
10:24
Партнерский контент