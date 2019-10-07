Российские гимнасты выиграли квалификацию на чемпионате мира в Штутгарте. Россияне, единственные из фаворитов, выступали в первый день, поэтому им пришлось сутки ждать выступления всех конкурентов. Однако никто из соперников не сумел опередить сборную России, набравшую 259,928 балла. Вторыми в квалификации стали китайские гимнасты (258,354), третьими – японцы (258,026). Скорее всего, между этими тремя сборными и развернётся 9 октября борьба в командном турнире. Отметим, что украинцы, идущие четвёртыми, набрали 253,528 балла.

В квалификации индивидуального многоборья первое и второе места заняли россияне Никита Нагорный (87,333) и Артур Далалоян (86,531), третий – китаец Сяо Жотэн (85,831). Чемпион мира станет известен 11 октября. Напомним, что действующим обладателем титула является Далалоян.

В финал вольных упражнений вышли Нагорный (3-е место) и Далалоян (5). За медали на коне поборется Давид Белявский (8), на кольцах – Денис Аблязин (6). В квалификации в опорном прыжке Далалоян стал втором, Нагорный – седьмым. В финал на перекладине отобрался Далалоян (5). Розыгрыш медалей на брусьях пройдёт без участия россиян. Нагорный занял девятое место, уступив соперникам место в финале по оценке за исполнение (Execution). Награды в отдельных видах многоборья будут разыграны 12 и 13 октября.