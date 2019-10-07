Баршим лично передал подарки российским прыгунам в высоту Акименко и Иванюку

Официальный представитель российских легкоатлетов на чемпионате мира — 2019 Елена Орлова сообщила, что двукратный чемпион мира по прыжкам в высоту из Катара Мутаз Баршим лично приехал в отель, где проживали российские спортсмены в Дохе, чтобы передать сувениры Михаилу Акименко и Илье Иванюку, стоявшим с ним на одном пьедестале почёта.

Своих соперников Баршим не застал, так как они улетели в Россию 6 октября. Принимать подарки пришлось Орловой.

«В понедельник утром раздался телефонный звонок. Из разговора я поняла, что человек собирается передать мне сувениры турнира и попросил подождать его десять минут перед нашим отъездом в аэропорт. Когда я подошла к указанному автомобилю, оказалось, что этим человеком был Баршим, который лично приехал передать ребятам два пакета с подарками. Из разговора с ним стало понятно, что номер моего телефона ему дал Илья», — приводит слова Орловой ТАСС.