В «Бриллиантовой лиге» — 2020 Шубенков и Маклеод не будут стартовать рядом

Тренер российского барьериста Сергея Шубенкова Сергей Клевцов рассказал, что по новому контракту с «Бриллиантовой лигой» его подопечный больше не будет бегать по соседней дорожке с ямайцем Омаром Маклеодом.

«Парень очень богато одарен от природы. Это единственный человек в истории, который 110 метров с барьерами пробежал быстрее 13 секунд, 100 метров — быстрее десяти и быстрее 50 секунд — 400 метров с барьерами. Но техника у него скверная. Барьеры бегает «с угару на шару» — если у него сложилось, то отличный результат, а если нет, то люди как кегли летят в разные стороны. В этом году Маклеод испортил забеги четырем атлетам! Год назад в Париже вообще хватал Серёгу за руку. И при этом думает, что он самый лучший…

Не боюсь ли обвинений в отсутствии толерантности и неполиткорректности? Нет, это часть нашей стратегии. Следующим нашим шагом стало подписание Шубенковым контракта на участие в «Бриллиантовой лиге» — 2020, где есть пункт: он будет бежать как минимум через одну дорожку с Омаром. Кто мешает потребовать такой же контракт другим спортсменам из толерантных стран», — приводит слова Клевцова «Российская газета».

Из-за Маклеода Шубенков вынужден был пропустить два месяца в разгар сезона. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате» ямаец на финише подсёк Шубенкова. Победу россиянин одерживал уже в падении.

«Попробуй завали!» Вот так Шубенков выиграл удивительное золото! Этот невероятный победный финиш Сергея точно войдёт в историю лёгкой атлетики. Если уже не вошёл!