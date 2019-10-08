Чемпион ОИ из Кении прибыл в Вену для установления исторического рекорда

Олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге прибыл в Вену (Австрия), где постарается установить историческое достижение — пробежать марафон быстрее двух часов. Спонсором этого проекта стал британский миллиардер Джим Рэтклифф. Элиуд прилетел в столицу Австрии на личном самолёте, который был предоставлен Рэтклиффом, сообщает BBC.

Фото доступно в «твиттере» Элиуда Кипчоге.

В мае сообщалось, что забег, вероятно, состоится в Англии, однако позднее организаторы проекта INEOS 1:59 Challenge решили, что погодные условия в октябре лучше в Вене. При этом точная дата забега пока не определена.

Мировой рекорд, принадлежащий Кипчоге, составляет 2:01.39 и был установлен на Берлинском марафоне 2018 года.

В 2017 году Элиуд пробежал марафон на автодроме в Монце за 2 часа 25 секунд, но его рекорд не был зафиксирован из-за использования передвижной станции с питьевой водой и наличия пейсмейкеров. Кроме того, тот забег был частью рекламной акции и не являлся официальным стартом.