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Олимпийская чемпионка Рэндалл, победившая рак, пробежит Нью-Йоркский марафон

Олимпийская чемпионка Рэндалл, победившая рак, пробежит Нью-Йоркский марафон
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Киккан Рэндалл, излечившаяся от рака молочной железы, сообщила, что примет участие в Нью-Йоркском марафоне. Забег состоится 3 ноября.

«Так приятно вновь обрести свою лучшую форму после курса лечения. Здорово, что я наконец могу тренироваться после всего того, что со мной было. Я мотивирована и счастлива, потому что у меня есть новая цель. Когда проходишь через подобные трудности, всё кажется легче», — приводит слова Рэндалл Dagbladet.

Болезнь была диагностирована у лыжницы в июле прошлого года. Тогда же она начала курс химиотерапии, а в ноябре перенесла операцию по удалению опухоли.

Рэндалл вместе со своей подругой по команде Джессикой Диггинс принесла сборной США первую золотую медаль Олимпийских игр в лыжных гонках в истории.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Рэндалл излечилась от рака груди

Источник: Dagbladet

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