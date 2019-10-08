Набутов назвал «махинации» общей чертой Олимпиад в Москве и Сочи

Журналист и комментатор Кирилл Набутов сравнил Олимпийские игры, которые состоялись в Москве в 1980 году и в Сочи в 2014-м.
«Точно такое же чудовищное расходование средств с теми же выкриками «Потом разберёмся!». Главное — доложить наверх, что всё идёт. Точно такое же вертикальное нисхождение информации и приказов от самого верхнего политического уровня.
Огромное количество всяких махинаций вокруг. Просто в совке было для этого меньше поле, меньше свободных денег и жуликов, меньше возможностей для откатов. Но, как появлялась возможность что-то рвануть, сразу рвали.
Например, спонсорами московской Олимпиады должны были быть Coca-Cola и Levi’s. Кола уже поставила оборудование, концентраты для напитков – тут бойкот. Я не помню, разрывали ли они контракт с оргкомитетом Олимпиады, но названия сняли. Поэтому кола с фантой на олимпийских объектах продавались, но их названий нигде не было, а на ценниках было написано «Лимонад».
Когда выяснилось, что кола позволяет хорошо бороться со ржавчиной на дне автомобиля, те, кто имел к ней доступ, хорошо затарились и боролись со ржавчиной. Я знал людей, чьи женщины отмокали в ванной с фантой, думая, что апельсин полезен для кожи», — цитирует Набутова Sports.ru.
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