Более 2000 человек вышли на старт Серпуховского марафона

5 октября 2019 года в Серпухове прошел Серпуховский марафон. Забег стал финальным в беговой серии «Живу спортом» в этом году. Участие в нём приняли более 2000 человек.
Организаторы подготовили для участников четыре дистанции различной протяженности: 5, 10, 21,1 и 42,2 километра. Маршрут забега пролегал через историческую часть города мимо местных достопримечательностей.
Кроме самого забега, все желающие смогли бесплатно принять участие в обзорной экскурсии по знаковым местам города.
Напомним, серия забегов «Живу спортом» состояла из пяти событий. Она открылась Гагаринским забегом в Звездном городке 21 апреля, после чего продолжилась забегом ЗаRUNск в Зарайске 25 мая. Затем участники пробежали два летних события – полумарафон Сергиевым путем 20 июля в Сергиевом посаде и Дмитровский полумарафон в одноименном городе 24 августа. Финальным забегом стал Серпуховский марафон.
«Поздравляю всех с завершением бегового сезона серии «Живу спортом», которую увенчал Серпуховский марафон. В этом году организаторы постарались разнообразить всю серию, привнести в каждое из событий помимо спортивного, еще и культурно-просветительский аспект, придумать что-то интересное. Считаю, что со своей задачей они справились полностью. Об этом говорит и возросшее число участников каждого забега серии.
В частности, Серпуховский марафон несмотря на по-настоящему осеннюю погоду пробежали более 2000 спортсменов, а общее число участников всей серии составило порядка 10 000 человек. Каждый, у кого в коллекции есть хотя бы один элемент фирменной медали-пазла, которая также является новшеством этого сезона, живет спортом.
Спорт объединяет и дарит позитивные эмоции. Радует то, что с каждым годом людей, ведущих активный, здоровый образ жизни, становится все больше. Не сомневаюсь, что команда организаторов будет и дальше стараться делать каждое беговое событие еще более разнообразным и привлекательным. Благодарю всех, кто бегал с нами в этом году. Будем ждать вас на стартах серии забегов «Живу спортом» в следующем сезоне», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
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