Сукомел назвал главных соперников ВК «Динамо» в сезоне-2019/20

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Александр Сукомел на пресс-конференции рассказал о предсезонной подготовке и назвал главных соперников столичной команды в чемпионате России сезона-2019/20.
«Наши девочки вернулись с тяжёлых соревнований. Мы провели сбор в Финляндии и Хорватии. Сыграли предварительный этап кубка России — наша команда все игры выиграла. Ждём, когда наша команда окончательно воссоединится.
Наш традиционный соперник — казанское «Динамо«, «Локомотив» из Калининграда. Также нельзя сбрасывать «Уралочку» — их тренер Николай Карполь всегда преподносит сюрпризы. В прошлом сезоне нам тяжело далось противостояние с его командой.
Новые технологии в волейболе? Сама игра носит характер шоу. Мир не стоит на месте: используется замедленная съёмка. Даже любитель волейбола, который не часто ходит на игры, заметит все изменения и новшества», — передаёт слова Сукомела корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Капущак.
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