Гандболистка Никитина: неважно, под каким выступим флагом. Главное — за Россию

Полусредняя звенигородского гандбольного клуба «Звезда» Наталья Никитина, дебютировавшая за сборную России весной 2019 года, рассказала, как стала играть в гандбол. Также спортсменка прокомментировала возможное отстранение России от Олимпиады 2020 года.

«Сначала я жила в Сибири, потом мы переехали в Казахстан — на папину родину. Там я пошла в школу. Естественно, я не знала, что такое гандбол, я просто была гиперактивной и ходила куда угодно, лишь бы себя чем-нибудь занять.

В 5-м классе к нам пришли набирать в гандбольную секцию. Я подумала: «Ладно, приду, интересно же, что это вообще такое — гандбол". И начала ходить. Сначала мы просто играли во всякие игрушки, чтобы нас завлекли. Потом узнали, что такое гандбол, начали работать с мячом. Мне стало интересно, затянуло. И всё, после этого стала заниматься.

Как воспринимаю возможное отстранение России от следующей Олимпиады? Думаю, что наши в любом случае будут выступать. Пусть и под нейтральным флагом, но будут защищать честь нашей страны. Если бы я попала в состав, я бы, конечно, участвовала. Всё равно, под каким флагом. В душе мы ведь знаем, что выступаем за Россию», — цитирует Никитину Sport24.