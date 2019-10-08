Российские гимнастки стали вторыми в командном турнире на ЧМ в Германии

Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряную медаль в командном турнире на чемпионате мира—2019 в Штутгарте (Германия).

Россиянки набрали 166,529 балла и заняли второе место. Победу в финале командного первенства одержали американские гимнастки (172,330). Призовую тройку замкнула сборная Италии (164,796).

Состав российской команды на чемпионат мира выглядит так: Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Анастасия Агафонова и Дарья Спиридонова (Мария Пасека – запасная).

Чемпионат мира завершится 13 октября. Сборная России на турнире не решает задач по отбору на Олимпийские игры—2020. Россияне получили командные лицензии по итогам прошлогоднего чемпионата мира в Дохе (Катар).