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Российские гимнастки стали вторыми в командном турнире на ЧМ в Германии

Российские гимнастки стали вторыми в командном турнире на ЧМ в Германии
Другие / Прочие виды спорта 0

Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряную медаль в командном турнире на чемпионате мира—2019 в Штутгарте (Германия).

Россиянки набрали 166,529 балла и заняли второе место. Победу в финале командного первенства одержали американские гимнастки (172,330). Призовую тройку замкнула сборная Италии (164,796).

Состав российской команды на чемпионат мира выглядит так: Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Анастасия Агафонова и Дарья Спиридонова (Мария Пасека – запасная).

Чемпионат мира завершится 13 октября. Сборная России на турнире не решает задач по отбору на Олимпийские игры—2020. Россияне получили командные лицензии по итогам прошлогоднего чемпионата мира в Дохе (Катар).

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