Минспорт представил ВАДА объяснения по поводу данных Московской лаборатории

Российская сторона отправила во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ответы на уточняющие вопросы по поводу обнаружившихся проблем с данными Московской лаборатории, информирует пресс-служба Минспорта.
«8 октября в адрес Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) было отправлено письмо в ответ на уточняющие вопросы, поступившие в Минспорт России и РУСАДА по поводу базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий.
В своём письме ВАДА просило предоставить уточнения по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчёта по расследованию.
На каждый вопрос эксперты дали объяснения. В 20-х числах октября планируется встреча в Лозанне с участием экспертов и заинтересованных лиц.
Мы уверены в том, что выполнили все требования. Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать всё для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ВАДА начало процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Напомним, Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории. Эксперты ВАДА рассмотрят представленные объяснения 23 октября.
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