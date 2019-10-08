РУСАДА не участвовало в подготовке объяснений по данным Московской лаборатории

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация не принимала участия в подготовке письма в адрес Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с объяснениями по вопросу несоответствия данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее российская сторона отправила во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ответы на уточняющие вопросы по поводу обнаружившихся проблем с данными Московской лаборатории.

«РУСАДА не участвовало в подготовке письма во Всемирное антидопинговое агентство, так как не имеет никакого отношения к Московской антидопинговой лаборатории. Мы приветствуем действия Министерства спорта РФ, в срок отправившего объяснения, от полноты которых во многом зависит будущее РУСАДА», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Ранее стало известно, что ВАДА начало процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Напомним, Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории. Эксперты ВАДА рассмотрят представленные объяснения 23 октября.