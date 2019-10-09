Герасимов: на Кубке мира по регби я получал кайф от матчей

Защитник сборной России по регби Дмитрий Герасимов отметил, что в заключительном матче группового этапа Кубка мира в Японии с командой Шотландии россияне постараются громко хлопнуть дверью. Игра состоится сегодня, 9 октября.

«Хотел бы отметить великолепную организацию турнира и теплый приём со стороны хозяев турнира. Если говорить о спортивной составляющей, то, конечно, уровень Кубка мира и чемпионата Европы, в котором мы выступаем каждый год – это небо и земля. Поэтому ещё более приятно выходить на поле, плюс мы имеем прекрасную поддержку от наших болельщиков, которые с нами здесь, в Японии. Если говорить простым языком: я получал кайф от игр!

Мы должны прибавлять по ходу турнира и стараться побеждать. Сейчас над нами ничего не довлеет, мы знаем, что это наша последняя игра на Кубке мира и мы очень хотим красиво и громко хлопнуть дверью. Для шотландцев, напротив, ключевой представляется последняя игра группового этапа против Японии, где будет решаться судьба путёвки в четвертьфинал. Поэтому с нами они выставляют не основной состав", – приводит слова Герасимова официальный сайт Федерации регби России.