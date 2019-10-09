Герасимов: на Кубке мира по регби я получал кайф от матчей

Защитник сборной России по регби Дмитрий Герасимов отметил, что в заключительном матче группового этапа Кубка мира в Японии с командой Шотландии россияне постараются громко хлопнуть дверью. Игра состоится сегодня, 9 октября.
«Хотел бы отметить великолепную организацию турнира и теплый приём со стороны хозяев турнира. Если говорить о спортивной составляющей, то, конечно, уровень Кубка мира и чемпионата Европы, в котором мы выступаем каждый год – это небо и земля. Поэтому ещё более приятно выходить на поле, плюс мы имеем прекрасную поддержку от наших болельщиков, которые с нами здесь, в Японии. Если говорить простым языком: я получал кайф от игр!
Мы должны прибавлять по ходу турнира и стараться побеждать. Сейчас над нами ничего не довлеет, мы знаем, что это наша последняя игра на Кубке мира и мы очень хотим красиво и громко хлопнуть дверью. Для шотландцев, напротив, ключевой представляется последняя игра группового этапа против Японии, где будет решаться судьба путёвки в четвертьфинал. Поэтому с нами они выставляют не основной состав", – приводит слова Герасимова официальный сайт Федерации регби России.
- 9 октября 2019
-
00:41
-
00:22
- 8 октября 2019
-
23:24
-
21:37
-
21:30
-
20:39
-
20:00
-
19:38
-
18:50
-
18:00
-
17:34
-
16:10
-
15:29
-
15:24
-
14:42
-
14:15
-
14:02
-
13:55
-
12:15
-
11:57
-
10:39
-
10:03
-
09:35
-
00:42
-
00:13
- 7 октября 2019
-
23:37
-
23:17
-
22:53
-
22:37
-
21:58
-
21:50
-
21:42
-
21:04
-
20:34
-
20:01