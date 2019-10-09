ВАДА подтвердило получение ответов по делу о Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) официально подтвердило получение ответов от России по делу о махинациях с данными Московской лаборатории.



«ВАДА подтверждает получение ответа от российских властей на обширный список детальных и технических вопросов относительно характера данных, которые были получены из московской лаборатории в январе 2019 года. Вопросы были направлены для предоставления властям возможности объяснить ряд несоответствий в соответствии с решением ВАДА от 17 сентября 2019 года об официальной процедуре соблюдения требований в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Результат будет дан только после анализа ответов специалистами ВАДА и независимыми судмедэкспертами. Результат будет сообщен независимому комитету по соответствию (CRC), чтобы CRC мог решить, следует ли представлять официальную рекомендацию Исполнительному комитету. Крайнего срока оглашения решения нет, поскольку необходимо соблюдать надлежащую процедуру, но ВАДА будет заниматься этим вопросом максимально быстро», — сообщила пресс-служба ВАДА.

Ранее стало известно, что Минспорта РФ направил официальное письмо в ВАДА. Россия подозревается в манипуляциях с данными Московской лаборатории.