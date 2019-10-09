Ганус рассказал, что грозит российскому спорту в случае наказания от ВАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус оценил последствия, которые грозят российскому спорту в случае подтверждения информации о подделке данных Московской лаборатории.
«Какое решение примет ВАДА? Оно будет строгим. Речь идёт о рецидиве, о повторном нарушении и использовании прежних методов. Это большая проблема, и её стоит ждать. Если российские спортивные власти не смогут найти некоторые ответы, а я даже не могу представить, какими могут быть эти ответы, то решение ВАДА может быть предельно строгим.
Будут введены существенные ограничения для спортсменов, для спортивной юрисдикции в целом. Будет ограничена возможность проведения соревнования на территории России, а также изменится роль официальных лиц в спортивном руководстве. Хуже всего то, что этой ситуации уже пять лет и ещё некоторое время всё будет продолжаться", — цитирует Гануса AP.
Вчера, 8 октября, Минспорт России направил ВАДА письмо по ситуации с обнаруженными несоответствиями в данных Московской лаборатории.
- 9 октября 2019
-
10:52
-
09:49
-
09:47
-
09:19
-
08:48
-
00:41
-
00:22
- 8 октября 2019
-
23:24
-
21:37
-
21:30
-
20:39
-
20:00
-
19:38
-
18:50
-
18:00
-
17:34
-
16:10
-
15:29
-
15:24
-
14:42
-
14:15
-
14:02
-
13:55
-
12:15
-
11:57
-
10:39
-
10:03
-
09:35
-
00:42
-
00:13
- 7 октября 2019
-
23:37
-
23:17
-
22:53
-
22:37
-
21:58