Ганус рассказал, что грозит российскому спорту в случае наказания от ВАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус оценил последствия, которые грозят российскому спорту в случае подтверждения информации о подделке данных Московской лаборатории.

«Какое решение примет ВАДА? Оно будет строгим. Речь идёт о рецидиве, о повторном нарушении и использовании прежних методов. Это большая проблема, и её стоит ждать. Если российские спортивные власти не смогут найти некоторые ответы, а я даже не могу представить, какими могут быть эти ответы, то решение ВАДА может быть предельно строгим.

Будут введены существенные ограничения для спортсменов, для спортивной юрисдикции в целом. Будет ограничена возможность проведения соревнования на территории России, а также изменится роль официальных лиц в спортивном руководстве. Хуже всего то, что этой ситуации уже пять лет и ещё некоторое время всё будет продолжаться", — цитирует Гануса AP.

Вчера, 8 октября, Минспорт России направил ВАДА письмо по ситуации с обнаруженными несоответствиями в данных Московской лаборатории.

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