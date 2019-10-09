Мужская сборная России по волейболу проиграла Польше на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу в матче шестого тура Кубка мира в Японии проиграла команде Польши со счётом 1:3 (27:25, 21:25, 18:25, 22:25). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это третье поражение в турнире. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1), Канады (3:2) и Египта (3:1), а также проиграли Австралии (2:3) и Бразилии (0:3).



Завтра, 10 октября, сборная России сыграет с японцами, а поляки встретятся с командой Египта.



В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Италии, Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.



В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.

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