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Мужская сборная России по волейболу проиграла Польше на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу проиграла Польше на Кубке мира
Другие / Волейбол 0

Мужская сборная России по волейболу в матче шестого тура Кубка мира в Японии проиграла команде Польши со счётом 1:3 (27:25, 21:25, 18:25, 22:25). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это третье поражение в турнире. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1), Канады (3:2) и Египта (3:1), а также проиграли Австралии (2:3) и Бразилии (0:3).

Завтра, 10 октября, сборная России сыграет с японцами, а поляки встретятся с командой Египта.

В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Италии, Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.

В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.

КМ-2019 (м). Кубок мира. 6-й тур
09 октября 2019, среда. 09:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Россия
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