Капитан сборной России по регби прокомментировал разгром от Шотландии на КМ

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев поделился впечатлениями от поражения в матче с командой Шотландии на Кубке мира в Японии со счётом 0:61. Для подопечных Лина Джонса этот проигрыш стал четвёртым кряду в турнире. Россияне завершили борьбу на Кубке мира.

«Мы отдали так много сил в предыдущих трёх матчах. Нам было нелегко выходить на четвёртую игру подряд и играть со столь сильным соперником. Это был настоящий мастер-класс от шотландцев с точки зрения атаки и выполнения ударов. Стоит похвалить соперника.

Наши ребята также приложили громадные усилия в обороне. Мы не смогли использовать свои возможности. Спасибо огромное, что поддерживали нас на протяжении всего турнира. Для нас большая гордость выступать здесь, играть за вас, играть за Россию. Мы хотим регулярно выступать на Кубке мира, а не быть случайным гостем. Мы возвращаемся в Россию. У нас впереди много работы, но мы этого не боимся», — сказал Артемьев после игры.

В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17.

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