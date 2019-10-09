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Сборная России по регби установила антирекорд чемпионатов мира

Сборная России по регби установила антирекорд чемпионатов мира
Другие / Прочие виды спорта 0

Национальная сборная России по регби стала первой командой в истории чемпионатов мира, проигравшей «всухую» два матча подряд. Об этом сообщается в «твиттере» Gracenote Live.

Напомним, сегодня, 9 октября подопечные Лина Джонса уступили команде Шотландии со счётом 0:61. Этот матч стал последним для россиян на турнире. 3 октября команду России обыграли представители Ирландии со счётом 35:0.

Таким образом, россияне не сумели выиграть ни одного матча в групповом этапе соревнований. В турнирной таблице группы А подопечные Джонса заняли последнее место и завершили своё выступление на турнире.

В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13. Сборная России пробиться в финальный этап соревнований не смогла.

Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.

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