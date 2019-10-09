Кубок мира по регби—2027 может пройти в России

Россия планирует подать заявку на проведение Кубка мира по регби—2027. Об этом сообщил председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.
«Есть решение, чтобы в 2027 году провести Кубок мира в Российской Федерации. Критерии будут известны после конгресса Международного совета регби, который пройдёт 31 октября.
Мы будем готовить заявку, это тяжёлый процесс со всеми вытекающими историями из этого, в 2020 и 2021 годах будем готовы подать заявку.
Эта тема обсуждалась мной в правительстве, мы получили одобрение, вопрос будет проработан совместно с минспортом», – цитирует Дружинина ТАСС.
Напомним, сегодня, 9 октября, сборная России завершила свои выступления на Кубке мира по регби в Японии. Мировое первенство 2023 года пройдёт во Франции.
- 9 октября 2019
-
15:09
-
14:53
-
14:49
-
14:03
-
13:51
-
13:46
-
13:27
-
13:19
-
13:13
-
12:45
-
12:40
-
12:03
-
11:20
-
11:09
-
10:52
-
09:49
-
09:47
-
09:19
-
08:48
-
00:41
-
00:22
- 8 октября 2019
-
23:24
-
21:37
-
21:30
-
20:39
-
20:00
-
19:38
-
18:50
-
18:00
-
17:34
-
16:10
-
15:29
-
15:24
-
14:42
-
14:15