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Кубок мира по регби—2027 может пройти в России

Кубок мира по регби—2027 может пройти в России
Другие / Прочие виды спорта 0

Россия планирует подать заявку на проведение Кубка мира по регби—2027. Об этом сообщил председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

«Есть решение, чтобы в 2027 году провести Кубок мира в Российской Федерации. Критерии будут известны после конгресса Международного совета регби, который пройдёт 31 октября.

Мы будем готовить заявку, это тяжёлый процесс со всеми вытекающими историями из этого, в 2020 и 2021 годах будем готовы подать заявку.

Эта тема обсуждалась мной в правительстве, мы получили одобрение, вопрос будет проработан совместно с минспортом», – цитирует Дружинина ТАСС.

Напомним, сегодня, 9 октября, сборная России завершила свои выступления на Кубке мира по регби в Японии. Мировое первенство 2023 года пройдёт во Франции.

Сборная России по регби установила антирекорд чемпионатов мира

Источник: ТАСС

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