Путин не планирует обсуждать претензии ВАДА на Совете по спорту

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что вопрос претензий Всемирного антидопингового агентства к российской стороне по поводу несоответствий в данных Московской лаборатории не будет обсуждаться на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое глава государства проведёт в Нижнем Новгороде завтра, 10 октября.

«Не планируется», — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-служба Кремля сообщает, что в ходе заседания Совета «планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах РФ и на местном уровне».

Завтра, 10 октября, Владимир Путин также примет участие в работе международного форума «Россия — спортивная держава».

Ганус рассказал, что грозит российскому спорту в случае наказания от ВАДА

Ганус — о подделке данных лаборатории: неужели не понимали, что это раскроют?