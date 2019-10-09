Путин не планирует обсуждать претензии ВАДА на Совете по спорту

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что вопрос претензий Всемирного антидопингового агентства к российской стороне по поводу несоответствий в данных Московской лаборатории не будет обсуждаться на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое глава государства проведёт в Нижнем Новгороде завтра, 10 октября.
«Не планируется», — приводит слова Пескова ТАСС.
Пресс-служба Кремля сообщает, что в ходе заседания Совета «планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах РФ и на местном уровне».
Завтра, 10 октября, Владимир Путин также примет участие в работе международного форума «Россия — спортивная держава».
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