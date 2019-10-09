Ласицкене: выступить на Военных играх под российским флагом — большое счастье
Российская легкоатлетка, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене прокомментировала тот факт, что на Всемирных военных играх она будет выступать под флагом России, а не в нейтральном статусе, как на других международных соревнованиях.
«Лично для меня это большое счастье. Военные игры в 2015 году были последними соревнованиями, на которых я бегала почётный круг с российским флагом и слушала гимн. Я очень рада, что в 2019 году я снова еду защищать честь ЦСКА. Надеюсь, что всё сложится хорошо, потому что сезон был длинным.
Мы готовимся. Сделаю всё возможное, чтобы моими успехами гордились клуб и страна. Для меня это очень важный старт. Я так поздно ещё не прыгала, но сделаю всё возможное», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Ласицкене, Шубенков и Иванюк выступят на Всемирных военных играх в Китае
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