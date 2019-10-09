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«Кристалл» отказался от участия в Кубке мировых чемпионов—2019

«Кристалл» отказался от участия в Кубке мировых чемпионов—2019
Другие / Пляжный футбол 0

«Кристалл» из Санкт-Петербурга не примет участия в Кубке мировых чемпионов—2019 по пляжному футболу, который пройдёт в Алании с 21 по 27 октября. Спортивный директор «Кристалла» Владимир Гаврилов сообщил, что руководство действующего чемпиона России проинформировало об этом Всемирную организацию пляжного футбола в официальном письме, сообщает BSRussia.

Напомним, что накануне, 8 октября, состоялась жеребьёвка первого розыгрыша Кубка мировых чемпионов, по итогам которой «Кристалл» оказался в группе С вместе с «Атлетико Ликата» (Италия), «Копенгагеном» (Дания) и «Масафи аль Васат» (Ирак).

«Кристалл» был единственным российским клубом в числе участников Кубка мировых чемпионов. Отметим, что в соревнованиях также не примут участия клубы из Португалии.

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