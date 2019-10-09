Российские гимнасты завоевали золото ЧМ-2019 в командном многоборье

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата мира в командном многоборье. Первенство планеты проходит в Штутгарте (Германия).

Чемпионами мира стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Стретович, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Второе место заняли китайские гимнасты, уступившие лидерство россиянам в двух последних видах: параллельных брусьях и перекладине. Бронзовыми призёрами стали японские спортсмены.

Россияне захватили лидерство после первого вида — вольных упражнений, но после упражнений на коне опустились на пятое место в турнирной таблице. Затем российские гимнасты постепенно поднимались вверх, сначала на третье, а затем на второе и, наконец, — в заключительном виде — на первое место.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт, Германия

Командное многоборье

1. Россия — 261,726.

2. Китай — 260,729.

3. Япония — 258,159.