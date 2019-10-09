Боброва: беру пример с Ягудина, который успевает всё и вся

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала, как ей, молодой маме, удаётся объять необъятное. Боброва, в апреле ставшая мамой, уже вернулась в ледовые шоу, открыла с мужем Андреем Депутатом школу фигурного катания и собирается работать комментатором на телевидении.
«Это очень непросто. Через месяц после рождения ребенка начала приводить себя в форму. На третий месяц мы уехали работать на три месяца на юг. Но там нам помогали бабушки и дедушки – нижайший им поклон. Сейчас, например, с сыном на даче осталась моя мама. Пока он, правда, не ползает, только переворачивается, но при этом очень игривый и активный. Когда поползёт и пойдёт, мы, наверное, за ним не угонимся.
Всегда ставлю в пример Лёшу Ягудина. Восхищаюсь, сколько времени он посвящает работе! Понятно, что Алексей не кормит грудью, что дети больше времени проводят с мамой, но это пример человека, который успевает всё и вся: и с семьей побыть, и в шоу выступить, и в рекламе сняться. Да ещё теперь в спектакле играет», — приводит слова Бобровой «Команда России».
- 9 октября 2019
-
19:53
-
19:28
-
19:16
-
18:53
-
18:31
-
18:04
-
17:34
-
17:29
-
17:15
-
17:07
-
16:44
-
16:23
-
15:53
-
15:09
-
14:53
-
14:49
-
14:03
-
13:51
-
13:46
-
13:27
-
13:19
-
13:13
-
12:45
-
12:40
-
12:03
-
11:20
-
11:09
-
10:52
-
09:49
-
09:47
-
09:19
-
08:48
-
00:41
-
00:22
- 8 октября 2019
-
23:24