Боброва: беру пример с Ягудина, который успевает всё и вся

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала, как ей, молодой маме, удаётся объять необъятное. Боброва, в апреле ставшая мамой, уже вернулась в ледовые шоу, открыла с мужем Андреем Депутатом школу фигурного катания и собирается работать комментатором на телевидении.

«Это очень непросто. Через месяц после рождения ребенка начала приводить себя в форму. На третий месяц мы уехали работать на три месяца на юг. Но там нам помогали бабушки и дедушки – нижайший им поклон. Сейчас, например, с сыном на даче осталась моя мама. Пока он, правда, не ползает, только переворачивается, но при этом очень игривый и активный. Когда поползёт и пойдёт, мы, наверное, за ним не угонимся.



Всегда ставлю в пример Лёшу Ягудина. Восхищаюсь, сколько времени он посвящает работе! Понятно, что Алексей не кормит грудью, что дети больше времени проводят с мамой, но это пример человека, который успевает всё и вся: и с семьей побыть, и в шоу выступить, и в рекламе сняться. Да ещё теперь в спектакле играет», — приводит слова Бобровой «Команда России».