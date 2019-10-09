Велогонщик Кочетков присоединился к Закарину в CCC Team

Российский велогонщик Павел Кочетков подписал контракт с командой Мирового тура CCC Team, сообщается на официальном сайте польской команды. Соглашение между сторонами рассчитано на два года – 2020 и 2021 годы. На профессиональном уровне 33-летний Кочетков выступал за команды «Русвело» и Katusha-Alpecin, в составе которых восемь раз принимал участие в Гранд-турах. В ССС Кочетков присоединится к бывшему партнёру по Katusha-Alpecin Ильнуру Закарину, объявившему о смене команды в августе.

«CCC Team — это амбициозный проект, мне нравится его команда и вся организация, это и привлекло меня. Я много выступал с Ильнуром Закариным, так что это также было серьёзной причиной присоединиться к нему в новой команде. Я буду поддерживать его, и он доверяет мне. Надеюсь помочь Ильнуру в ближайшие годы, а также буду усердно работать для успеха всей команды. С нетерпением жду начала следующего сезона», — приводит слова Кочеткова официальный сайт ССС.