Нагорный: перед сном раз 400 сделал комбинацию на перекладине у себя в голове

Чемпион мира в команде Никита Нагорный рассказал, как сборной России по спортивной гимнастике впервые в истории удалось завоевать титул сильнейшей команды планеты.
«Спасибо большое всем зрителям, кто приехал поболеть за нас, всем, кто верил в нас, тренерскому составу. Сегодня мы выложились на 300% из 100 возможных и вырвали эту победу. Теперь мы – чемпионы мира, и это приятно. Я не сразу понял, когда приземлился после перекладины, не смотрел оценки китайцев. Я болел за наших, даже голос сорвал, но китайцев не видел, потому что мне надо было настраиваться, я подходил заключительным, от меня всё зависело», — приводит слова Нагорного РИА «Новости».
С заключительным видом, перекладиной, безошибочно справились все россияне: Иван Стретович, Артур Далалоян и Нагорный. Защищавшие титул китайские гимнасты такой же стабильностью похвастаться не смогли.
«И я вчера перед сном, наверное, раз 400 сделал комбинацию у себя в голове, не мог заснуть до двух часов, потому что знал, что буду идти последним. Это не передать словами. Просто надо было выходить и делать.
На самом деле я верил до последнего, что мы станем чемпионами мира. Когда выходили на перекладину, у нас у всех горели глаза, мы выходили и знали, что мы сделаем от начала и до конца всё. И нам помогла эта вера, никогда не сдавайтесь, верьте в себя», — сказал Нагорный.
Также за сборную России на чемпионате мира выступали Давид Белявский, Денис Аблязин и запасной Владислав Поляшов.
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