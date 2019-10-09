Гимнаст Белявский — о золоте ЧМ: наконец-то дожил до этого момента

Российский гимнаст Давид Белявский рассказал, что очень долго шёл к золоту чемпионата мира.

«Мне кажется, что у нас у всех очень разные эмоции, потому что для меня, допустим, это восьмой чемпионат мира, и я очень долго к этому шёл и наконец-то дожил до этого момента. Мы рады всей командой. Это самая престижная медаль. Мы начали радоваться ещё до объявления результатов, потому что знали, сколько нужно получить Никите Нагорному, и видели, как он сделал. И понимали, сколько ему примерно поставят.

Я недоволен своим выступлением на коне, ошибся на одном выходе, и потом меня зажало, и пришлось в десять раз больше сил приложить, чтобы просто не упасть", — приводит слова Белявского РИА Новости.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике, за которую выступал Белявский, впервые в истории завоевала золотые медали в командном многоборье, первенствовав на чемпионате мира в Штутгарте (Германия).