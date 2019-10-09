Бутырская: с настроем «выиграть у Загитовой» у Медведевой ничего не получится

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская рассказала о целях Евгении Медведевой на оставшиеся перед Олимпиадой-2022 сезоны.

«Давайте сначала дождёмся чемпионата России. Посмотрим, какой результат покажет Женя. На данный момент она выглядит гораздо лучше, чем в прошлом году в это же время.

Будет ли показательна серия Гран-при? Конечно! Надо максимально стабильно кататься на каждом старте. Серия Гран-при — это не проходной турнир. На чемпионат Европы не важно кто поедет, первые три места, скорее всего, будут за сборной России. А в мире ещё существует конкуренция для наших одиночниц. Поэтому для Жени очень важно попасть в шестёрку лучших и быть в финале Гран-при. Но самым важным станет чемпионат России.

Она идёт к своей самой важной цели. У неё есть две золотые медали на чемпионатах мира. Конечно, наверное, ещё хочется, но она больше жаждет победы на Олимпиаде. Мне кажется, что с её характером Медведева не закончит раньше.

Думаю, что у неё не стоит цели победить именно Загитову. Для неё важно катание, чистое исполнение всех прыжков, стабильность. Когда Женя будет кататься так, как умеет, тогда она будет выигрывать. Одним настроем «я хочу выиграть у Загитовой» у Медведевой ничего не получится. Одиночницы обычно борются сами с собой, а не со своими соперницами», — приводит слова Бутырской «Спорт день за днём».