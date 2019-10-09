Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Соперники подарили пиво канадскому регбисту, который извинился перед ними за фол

Соперники подарили пиво канадскому регбисту, который извинился перед ними за фол
Другие / Кубок мира по регби 2019 0

Красивая история произошла после матча между командами Канады и Южной Африки на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.

Во время поединка североамериканский спортсмен Джош Ларсен грубо нарушил правила на Томасе дю Туа. Арбитр показал канадцу красную карточку.

После завершения встречи Ларсен решил лично принести извинения дю Туа и всей южноафриканской команде за совершённый фол. Он пришёл в раздевалку соперников и попросил у них прощения, пожелав успехов в дальнейших матчах турнира.

Южноафриканские регбисты поприветствовали поступок Ларсона аплодисментами и подарили ему банку пива. Канадец сначала попытался открыть её, но передумал и вернул представителю сборной ЮАР.

Видео доступно в официальном «инстаграме» TSN.

Южная Африка обыграла Канаду со счётом 66:7.

Источник: TSN

Сообщить об ошибке
Теги
Видео •••
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019