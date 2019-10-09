Соперники подарили пиво канадскому регбисту, который извинился перед ними за фол

Красивая история произошла после матча между командами Канады и Южной Африки на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Во время поединка североамериканский спортсмен Джош Ларсен грубо нарушил правила на Томасе дю Туа. Арбитр показал канадцу красную карточку.
После завершения встречи Ларсен решил лично принести извинения дю Туа и всей южноафриканской команде за совершённый фол. Он пришёл в раздевалку соперников и попросил у них прощения, пожелав успехов в дальнейших матчах турнира.
Южноафриканские регбисты поприветствовали поступок Ларсона аплодисментами и подарили ему банку пива. Канадец сначала попытался открыть её, но передумал и вернул представителю сборной ЮАР.
Видео доступно в официальном «инстаграме» TSN.
Южная Африка обыграла Канаду со счётом 66:7.
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