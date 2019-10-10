Определились четвертьфиналисты чемпионата мира U19 по бадминтону в Казани

Стали известны участники четвертьфиналов чемпионате мира по бадминтону среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Казани. Россияне сыграют в трёх поединках.
Анастасия Шаповалова поспорит за выход в полуфинал в женском одиночном разряде, Анастасия Боярун/Алёна Яковлева — в женской паре, Лев Баринов/Анастасия Боярун — в миксте.
По итогом минувшего игрового дня российское представительство заметно уменьшилось. Анастасия Курдюкова/Анастасия Шаповалова выбыли из борьбы в женском парном турнире, Мария Голубева — в одиночном разряде, Егор Холкин/Мария Сухова — в миксте.
«По большому счету сегодня все сыграли свои игры хорошо. Не могу сказать, что кто-то вывалился. Конечно, у некоторых соперники попались очень сильные, но даже с ними была борьба.
Шаповалова сыграла немного ниже своего уровня, но этого хватило для победы. Боярун и Яковлева сделали всё, чтобы одолеть своих соперниц из Китайского Тайбэя. Они подержали их, потерпели, сыграли абсолютно грамотно. Микст Баринов/Боярун сыграл в свою силу, уровень для себя показал очень хороший», — приводит слова тренера юношеской сборной России Николая Николаенко пресс-служба Национальной федерации бадминтона России.
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